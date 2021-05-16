В Выборгском районе следствие выясняет, как двухгодовалый ребенок мог выпасть из окна второго этажа

В Ленинградской области в в Выборгском районе двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа. Об этом сообщает «Online47», ссылаясь на информацию пресс-службы ГУ СК РФ по региону.

В воскресенье, 16 мая стало известно, что следствие начало проверку после того, как из окна второго этажа выпала двухлетняя девочка.

Случилось все в Выборгском районе в поселке Балтийское. На данный момент нет информации, каким образом малышка могла выпасть из окна. Сведений, смотрел ли кто-то за ребенком или девочка была одна в комнате, пока нет.

Кроме того, пострадавшая уже находится в медицинском учреждении. За девочкой наблюдают врачи.

О том, как чувствует себя ребенок и какие травмы получил в результате падения с высоты, также неизвестно. В настоящий момент сотрудники Следственного комитета пытаются установить все обстоятельства произошедшего, которые стали причиной падения девочки со второго этажа.

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