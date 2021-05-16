В Выборгском районе следствие выясняет, как двухгодовалый ребенок мог выпасть из окна второго этажа

В Выборгском районе следствие выясняет, как двухгодовалый ребенок мог выпасть из окна второго этажа
Ребенок упал со второго этажа. Фото: pixabay

В Ленинградской области в в Выборгском районе двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа. Об этом сообщает «Online47», ссылаясь на информацию пресс-службы ГУ СК РФ по региону.

В воскресенье, 16 мая стало известно, что следствие начало проверку после того, как из окна второго этажа выпала двухлетняя девочка.

Случилось все в Выборгском районе в поселке Балтийское. На данный момент нет информации, каким образом малышка могла выпасть из окна. Сведений, смотрел ли кто-то за ребенком или девочка была одна в комнате, пока нет.

Кроме того, пострадавшая уже находится в медицинском учреждении. За девочкой наблюдают врачи.

О том, как чувствует себя ребенок и какие травмы получил в результате падения с высоты, также неизвестно. В настоящий момент сотрудники Следственного комитета пытаются установить все обстоятельства произошедшего, которые стали причиной падения девочки со второго этажа.

Ранее Gazeta.SPb писала, что в Калининском районе Петербурга в крови на траве лежит мальчик, упавший с велосипеда.

балтийское выпал ребенок ленобласть падение происшествие


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Авария на Смольной набережной: внутри машина вся в крови
Специалисты рассказали, как влияет жара на распространение ковид-19
Жители девяти домов в Ленобласти останутся без горячей воды
Стало известно, как на глаз распознать повышенный холестерин
В Выборгском районе следствие выясняет, как двухгодовалый ребенок мог ...
Лес Ленобласти полон неожиданностей: найден мешок с ружьем и патронами
Чудесное спасение: поломанного голубя люди на тримаране выловили из реки Карповки
Еще один есть: задержан второй самокатчик, избивший с приятелями мужчину на ...