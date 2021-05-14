В Калининском районе Петербурга в крови на траве лежит мальчик, упавший с велосипеда

В Петербурге в Калининском районе города произошел неприятный инцидент, в результате которого пострадал мальчик на велосипеде. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Калининском районе на Кондратьевском проспекте пострадал подросток.

Очевидцы происходящего отмечают, что пострадавший лежит на траве весь в крови. При этом, недалеко от него находится велосипед, вероятно, с которого он и упал.

Сообщается, что к месту происшествия уже приехала бригада скорой и скоро мальчику окажут медицинскую помощь.

По неподтвержденным данным, подросток сам упал с транспортного средства. Кроме того, известно, что ехал он на велосипеде без шлема и какой-либо другой защиты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что началась проверка после того, как автобус не заметил под колесами 83-летнюю пассажирку и наехал на нее.