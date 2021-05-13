Началась проверка после того, как автобус не заметил под колесами 83-летнюю пассажирку и наехал на нее

Началась проверка после того, как автобус не заметил под колесами 83-летнюю пассажирку и наехал на нее
Началась проверка по факту ДТП. Фото: pixabay

В Петербурге началась проверка после дорожно-транспортного происшествия при участии пожилой женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В Пушкине сегодня днем, в 12:50 на Конюшенной улице общественный транспорт наехал на пожилую женщину.

Сообщается, что автобус на остановке общественного транспорта высадил всех пассажиров, а затем начал движение дальше по маршруту.

В этот самый момент 83-летняя пассажирка упала на дорогу. Водитель этого не заметил и автобус наехал на женщину.

В результате ДТП пострадавшую пришлось госпитализировать. Женщину доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

В данный момент правоохранители начали проверку.

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что в центре Петербурга автоледи не дала пройти женщине по переходу и сбила ее.

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