В центре Петербурга автоледи не дала пройти женщине по переходу и сбила ее

В центре Петербурга автоледи не дала пройти женщине по переходу и сбила ее
Женщину сбили прямо на переходе. Фото: pixabay

В Петербурге в Центральном районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого на переходе был сбит человек. Об этом сообщает «78 канал».

В Центральном районе Северной столицы на перекрёстке набережной Фонтанки и улицы Белинского под колесами оказалась женщина.

На регулируемом пешеходном переходе автоледи сбила пешехода.

На видео кадрах заметно, как пострадавшая пересекала дорогу, в руках у нее была куртка и женщина смотрела себе под ноги.

Вдруг автоледи на белой машине сбивает женщину с ног. Она переворачивается и остается лежать на боку, немного двигая рукой.

Затем водитель выходит из автомобиля и пытается помочь женщине. Кроме того, пытается оказать помощь и случайный прохожий. На данный момент о стоянии пострадавшей неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что началась проверка ДТП в Красногвардейском районе, в котором пострадал четырехлетний малыш.

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