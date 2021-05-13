В центре Петербурга автоледи не дала пройти женщине по переходу и сбила ее

В Петербурге в Центральном районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого на переходе был сбит человек. Об этом сообщает «78 канал».
В Центральном районе Северной столицы на перекрёстке набережной Фонтанки и улицы Белинского под колесами оказалась женщина.
На регулируемом пешеходном переходе автоледи сбила пешехода.
На видео кадрах заметно, как пострадавшая пересекала дорогу, в руках у нее была куртка и женщина смотрела себе под ноги.
Вдруг автоледи на белой машине сбивает женщину с ног. Она переворачивается и остается лежать на боку, немного двигая рукой.
Затем водитель выходит из автомобиля и пытается помочь женщине. Кроме того, пытается оказать помощь и случайный прохожий. На данный момент о стоянии пострадавшей неизвестно.
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