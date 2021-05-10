Началась проверка ДТП в Красногвардейском районе, в котором пострадал четырехлетний малыш

Началась проверка ДТП в Красногвардейском районе, в котором пострадал четырехлетний малыш
По факту ДТП проводится проверка. Фото: pixabay

В Петербурге полиция начала проверку после наезда на четырехлетнего ребенка в Красногвардейском районе города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Накануне вечером, 9 мая в Красногвардейском районе Северной столицы случилось дорожно-транспортное происшествие с участием маленького мальчика.

36-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля «Пежо Травелер», наехал на ребенка.

Сообщается, что машина столкнулась с мальчиком, когда он с отцом перебегали дорогу справа налево по ходу движения автомобиля.

Известно, что ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение, где врачи оказывают ему помощь.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что велосипедиста в Петроградском районе намотало на колеса автомобиля.

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