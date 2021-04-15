Велосипедиста в Петроградском районе намотало на колеса автомобиля

В Петербурге в Петроградском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Петроградском районе на Каменноостровском проспекте в районе десяти вечера легковой автомобиль сбил велосипедиста.

Машина поворачивала направо и случайно не обратила внимание на двигающегося справа участника движения.

Видео записано на авторегистратор ехавшей позади машины.

В результате ДТП велосипедист оказался под колесами.

О том, в каком состоянии на данный момент находится пострадавший, неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на набережной Обводного сбили ребенка на велосипеде. Мальчика госпитализировали в среднетяжелом состоянии. Он находится в больнице.