На набережной Обводного сбили ребенка на велосипеде

Мальчика госпитализировали в среднетяжелом состоянии. Он находится в больнице.

В Санкт-Петербурге 13 апреля произошла серьезная авария, в результате которой пострадал семиклассник. Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось вечером на набережной Обводного канала – там автомобилист наехал на ребенка, который двигался по тротуару на велосипеде. Отмечается, что машина выезжала со двора одного из домов.

В результате мальчик получил травмы, его госпитализировали в среднетяжелом состоянии. В больнице у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Лужском районе поезд наехал на женщину. С различными травмами пенсионерку доставили в больницу. Сейчас транспортная полиция по данному факту проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.