В Лужском районе поезд наехал на женщину

В транспортную полицию пришла информация о том, что на между ж/д станциями Челово-Тарковичи Ленинградской области грузовой электропоезд наехал на женщину, сообщает УТ МВД России по СЗФО.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, 73-летняя пенсионерка переходила железнодорожные пути в неустановленном месте перед приближающимся поездом. На громкий сигнал, поданный машинистом, она не отреагировала. Поезд экстренно затормозил. Из-за маленького расстояния наезд предотвратить не удалось.

С различными травмами пенсионерку доставили в больницу. Сейчас транспортная полиция по данному факту проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что возле торгового центра «Меркурий» на улице Савушкина в Приморском районе Петербурга три автомобиля провалились под асфальт из-за коммунальной аварии.