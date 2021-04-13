Три машины провалились в яму с кипятком на Савушкина: как асфальт «забирает» автомобили в Петербурге

В понедельник, 12 апреля, возле торгового центра «Меркурий» на улице Савушкина в Приморском районе Петербурга три автомобиля провалились под асфальт из-за коммунальной аварии.

По предварительной информации, огромная яма на месте инцидента образовалась из-за прорыва трубы. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники ГУП «ТЭК СПб», которые локализовали вытекание. Специалистам предстоит ликвидировать технологическое нарушение на магистральном трубопроводе диаметром 700 мм.

Провалившееся дорожное покрытие «поглотило» вместе с собой три машины — вытаскивать их пришлось с помощью крана. Страховые комиссары уже провели оценку нанесенного материального ущерба, но какие суммы должны выплатить владельцам пострадавших автомобилей, пока неясно. В данный момент прокуратура изучает, что стало причиной аварии, а также соблюдали ли сотрудники «ТЭК СПб» необходимые требования законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве.

Подобные истории на дорогах Северной столицы — не редкость. В декабре прошлого года на Пулковском шоссе столкнулись две иномарки. Авария имела самые неожиданные последствия: одна из машин уткнулась «носом» в землю и вдруг начала проваливаться. Что послужило причиной для такого «поведения» асфальта, так и осталось тайной.

А в марте 2020-го вытаскивать из ямы пришлось наполненный песком большегруз на Светлановском проспекте. Правда, самосвал пострадал частично: под землю ушло только заднее колесо. Очевидцы рассказывали, что в этом месте проходили работы по замене труб. «Они там почти месяц что-то рыли, сами себе яму и выкопали», — считают местные жители.

Утром 14 февраля 2020 года помощь понадобилась… машине аварийной службы, провалившейся в яму на Бронницкой улице в Адмиралтейском районе. Правда, в этом случае, автомобиль, похоже, ушел под землю, не заметив ограждений рядом с вырытой самими же аварийщиками ямой. «Рубим то, на чем сидим», — с печальной иронией прокомментировали инцидент очевидцы.

В мае 2019-го кипяток залил Бухарестскую улицу — пострадал и тротуар, и припаркованные машины. Больше всего, однако, досталось нескольким автомобилям, включая такси, стоящим неподалеку от места прорыва. Так, вся передняя часть легковушки такси «утонула» в яме глубиной больше 50 см.

Похожая ситуация произошла на Измайловском проспекте в сентябре 2018-го, когда в яме с кипятком из-за прорыва трубы оказались две иномарки.