Кипяток залил машины на Бухарестской, а такси ушло под землю

Авария на теплосети не скажется на подаче горячей воды во Фрунзенском районе Петербурга.

Утром в понедельник 20 мая на Бухарестской улице Санкт-Петербурга прорвало трубу, сообщает Piter.Tv. Кипяток залил тротуар и припаркованные машины.

Видео: Piter.TV

Инцидент произошел около 07:10 утра во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В результате прорыва местные жители не пострадали.

Из-за прорыва асфальт размыло и несколько машин ушло под землю — включая одно такси. Вероятно, владельцы будут требовать возмещения ущерба.

Канал сообщает, что место аварии уже прибыли специалисты из “Теплосети”, чтобы устранить прорыв. На сайте предприятия информации о внештатных ситуациях пока нет — возможно, за участок отвечает ГУП ТЭК «СПБ». По предварительной информации, на подаче горячей воды в ближайшие дома авария не скажется.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что 7 мая на Бухаресткой уже прорывало трубу.