Сотрудники ГУП «ТЭК СПб» приступили к ликвидации прорыва трубы во Фрунзенском районе

На место прибыли спецслужбы для ликвидации ЧП. Фото: https://vk.com/spb_today

На место прибыли спецслужбы для ликвидации ЧП. Фото: https://vk.com/spb_today

По уточненным данным, прорыв трубы произошел на Южном шоссе, 59 у остановки «Альпийский переулок».

Ранее о прорыве трубы с горячей водой сообщали очевидцы события в социальной сети «ВКонтакте» около 23:00. Как сообщили «Мойке78» сотрудники ГУП «ТЭК СПб», специалисты уже приступили к ликвидации коммунальной аварии.

На устранение нарушения, согласно нормативам, отводится восемь часов. Так же специалисты сообщают, что ремонтные работы не повлияют на подачу горячей воды потребителям.

Также местные жители сообщал, что в результате прорыва трубы, был парализован путь к жилому комплексу «София» на Южном шоссе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сын погибшей при прорыве трубы петербурженки до сих пор не получил компенсацию.