Сын погибшей при прорыве трубы петербурженки до сих пор не получил компенсацию

Мужчине обещали, что он получил выплаты до 30 апреля. Прорыв трубы с летальным исходом произошёл 8 апреля.

Трубу прорвало рядом с домом 49/1 по Комсомольской улице в начале апреля. В результате мощный поток кипятка ворвался в комнату первого этажа и полностью заполнил помещение. Погибла пенсионерка, ее сын получил ожоги.

Как сообщает «Аварийный Петербург», сын погибшей женщины до сих пор не получил компенсацию. По его словам, он не дождался денег на похороны, никто не оплачивает ему самому лечение.

Пострадавшему обещали выплаты до 30 апреля в размере 2 млн рублей. Также сообщается, что все завали мужчина разгребал самостоятельно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что прорыв трубы спровоцировал перекрытие движения по Димитрова-Будапештской.