Прорыв трубы спровоцировал перекрытие движения по Димитрова-Будапештской

Машинам придется объезжать место коммунальной аварии. Фото: Рixabay
Машинам придется объезжать место коммунальной аварии. Фото: Рixabay

Как долго машинам нужно будет объезжать участок – не уточняется.

Обо всем стало известно сегодня, 24 апреля. Сейчас рабочие трудятся, чтобы как можно скорее устранить дефект трубы. Они планируют закончить все работы к 11 вечера 25 апреля, говорится в сообщении АО «Теплосеть Санкт-Петербург».

Напоминаем, что на месте происшествия работают более 20 специалистов, а также семь единиц спецтехники. На пересечении двух улиц произошла коммунальная авария – там прорвало трубу с горячей трубой.

Местные жители рассказывают, что из кранов вода течет, а вот трубы остывают. К счастью, сегодня в Санкт-Петербурге весь день тепло, так что замерзнуть вряд ли получится.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в сети появились видео падения автобуса в яму с кипятком. Среди пассажиров нет пострадавших, из общественного транспорта спаслись 19 человек – среди них был маленький ребенок.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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Прорыв трубы спровоцировал перекрытие движения по Димитрова-Будапештской