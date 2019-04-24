Прорыв трубы спровоцировал перекрытие движения по Димитрова-Будапештской

Как долго машинам нужно будет объезжать участок – не уточняется.

Обо всем стало известно сегодня, 24 апреля. Сейчас рабочие трудятся, чтобы как можно скорее устранить дефект трубы. Они планируют закончить все работы к 11 вечера 25 апреля, говорится в сообщении АО «Теплосеть Санкт-Петербург».

Напоминаем, что на месте происшествия работают более 20 специалистов, а также семь единиц спецтехники. На пересечении двух улиц произошла коммунальная авария – там прорвало трубу с горячей трубой.

Местные жители рассказывают, что из кранов вода течет, а вот трубы остывают. К счастью, сегодня в Санкт-Петербурге весь день тепло, так что замерзнуть вряд ли получится.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в сети появились видео падения автобуса в яму с кипятком. Среди пассажиров нет пострадавших, из общественного транспорта спаслись 19 человек – среди них был маленький ребенок.