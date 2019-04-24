В сети появились видео падения автобуса в яму с кипятком (видео)

Момент, когда автобус попал в яму с горячей водой, попал на запись видеокамеры наблюдения.

Автобус с маршрутом №157 угодил прямо в центр прорыва трубы с горячей водой. Инцидент произошел в Купчино на пересечении улицы Дмитрова и Будапештский улицы в Санкт-Петербурге.

Причиной происшествия стала коммунальная авария. За прорванную трубу несет ответственность АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

На видеозаписи видно, что автобус двигается через крупные клубы пара, затем останавливается из-за попадания в яму с кипящей водой.

К счастью, из присутствующих в автобусе пассажиров пострадавших нет. С помощью люка на крыше автобуса удалось экстренно эвакуировать 19 человек. Среди них находился 6-летний ребенок.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Купчино автобус провалился в яму с кипятком. Пассажиров эвакуируют через люк на крыше транспортного средства.