На Светлановском самосвал провалился под землю на газоне

В Выборгском районе Петербурга полный песка большегруз провалился под землю, сообщают очевидцы.

Все произошло днем во вторник, 17 марта, на Светлановском проспекте, рядом со Светлановской площадью. Груженый песком синий самосвал марки Ford ушел под землю, сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованных в группе кадрах видно, что под землю ушла лишь правая задняя часть самосвала — заднее колесо полностью провалилось в яму. Подписчики отмечают, что сейчас там проходят работы по ремонту труб.

«Они там почти месяц что-то рыли, сами себе яму и выкопали» — пишет петербуржец в комментариях.

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