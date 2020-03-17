Трактор и легковушка не смогли разъехаться на перекрестке улицы Маршала Казакова и проспекта Героев

Во вторник, 17 марта, в Красносельском районе произошло ДТП с участием трактора.

«Легковая не поделила с трактором перекресток Маршала Казакова и проспекта Героев», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, проезжую часть на перекрестке улицы Маршала Казакова и проспекта Героев не смогли поделить трактор и легковой автомобиль

Пользователи Сети заметили, что на этом перекрестке часто происходят аварии, и сегодняшний случай не стал исключением.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на кольцевой автодороге произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, Ford Focus вбил в канаву легковушку с двумя женщинами.