Легковушка улетела в канаву после ДТП на КАД

Легковушка улетела в канаву после ДТП на КАД
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на кольцевой автодороге произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, Ford Focus вбил в канаву легковушку с двумя женщинами.

Авария случилась в воскресенье, 15 марта, после съезда на Девяткино. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

По словам свидетелей дорожного инцидента, водитель Ford Focus двигался на высокой скорости. На пути к проспекту Культуры лихач не справился с управлением и врезался в две машины, одна из которых вылетела в канаву с водой. В ней ехала девушка с матерью. Их вытащили из авто.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Пострадали ли участники ДТП, не уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Парнасе в жилом доме загорелась квартира, жильцы звали на помощь.

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