На Парнасе в жилом доме загорелась квартира, жильцы звали на помощь

На Парнасе в жилом доме загорелась квартира, жильцы звали на помощь
Горит квартиры. Фото: vk.com/spb_today

На Парнасе в одном из жилых домов произошел пожар. По словам очевидцев, жильцы звали на помощь.

Обо всем стало известно в воскресенье, 15 марта, около 23 часов. Как сообщили в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте», пожар произошел на одном из верхних этажей жилого дома, из окон квартиры пытались позвать на помощь.

Ожидается прибытие сотрудников МЧС, информация о наличии пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дорожники устроили в Гатчине пылевую уборку улиц. Очевидцы поделились видеозаписью работы уборочной техники.

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