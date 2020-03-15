На Парнасе в жилом доме загорелась квартира, жильцы звали на помощь

На Парнасе в одном из жилых домов произошел пожар. По словам очевидцев, жильцы звали на помощь.
Обо всем стало известно в воскресенье, 15 марта, около 23 часов. Как сообщили в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте», пожар произошел на одном из верхних этажей жилого дома, из окон квартиры пытались позвать на помощь.
Ожидается прибытие сотрудников МЧС, информация о наличии пострадавших не приводится.
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