Дорожники устроили в Гатчине пылевую уборку улиц

Сомнительную уборку улиц заметили жители Гатчины. Очевидцев явно возмутило увиденное.
Обо всем стало известно в воскресенье, 15 марта. Кадрами работы уборочной техники свидетели поделились в группе «Моя Гатчина» социальной сети «ВКонтакте».
На опубликованной видеозаписи видно, как подметальная машина движется в огромном облаке пыли от ее «уборки».
«Стоит ли платить налогоплательщикам за такую уборку улиц?» — спросила подписчица.
Один из пользователей написал в комментариях к записи, что в такую машину должна заливаться вода. Другой вспомнил, что подобную уборку наблюдал в Петербурге.
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