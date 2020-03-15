Дорожники устроили в Гатчине пылевую уборку улиц

Сомнительную уборку улиц заметили жители Гатчины. Очевидцев явно возмутило увиденное.

Обо всем стало известно в воскресенье, 15 марта. Кадрами работы уборочной техники свидетели поделились в группе «Моя Гатчина» социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованной видеозаписи видно, как подметальная машина движется в огромном облаке пыли от ее «уборки».

«Стоит ли платить налогоплательщикам за такую уборку улиц?» — спросила подписчица.

Один из пользователей написал в комментариях к записи, что в такую машину должна заливаться вода. Другой вспомнил, что подобную уборку наблюдал в Петербурге.

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