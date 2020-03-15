На перекрестке Ленинского и Зины Портновой столкнулись полицейский «Патриот» и легковушка

В Кировском районе Петербурга произошло ДТП с полицейской машиной. У обоих участников аварии есть серьезные технические повреждения.

Все случилось в воскресенье, 15 марта, на пересечении улицы Зины Портновой и Ленинского проспекта. Дорогу не смогли поделить легковушка и «Патриот», принадлежащий полиции. Кадры с места аварии опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

В результате лобового столкновения у легкового авто заметны повреждения передней части, у «Патриота» повреждено левое переднее колесо.

Очевидцы сообщают, что в легковушке могут находиться пострадавшие. Ожидается прибытие дорожно-транспортных служб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы поделились кадрами аварии с двумя машинами на Свердловской набережной.