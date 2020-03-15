Очевидцы поделились кадрами аварии с двумя легковушками на Свердловской набережной

Очевидцы поделились кадрами аварии с двумя легковушками на Свердловской набережной
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Свердловской набережной произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Момент столкновения зафиксировал видеорегистратор одного из водителей.

Авария случилась в воскресенье, 15 марта. На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что там на скорости «притерлись» две машины.

Очевидец предположил, что все произошло из-за того, что один из водителей испугался пожарной машины, которая в тот момент выехала на трассу.

«Испугалась, вот и дернула руля», — поддержал подписчик.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Богатырском проспекте BMW и Suzuki забросали парковку осколками.

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