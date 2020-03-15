На Богатырском проспекте BMW и Suzuki забросали парковку осколками

На Богатырском проспекте BMW и Suzuki забросали парковку осколками
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

На Богатырском проспекте в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковых авто марок BMW и Suzuki. Иномарки пришлось увозить на эвакуаторе.

Все случилось сегодня, 15 марта, на парковке возле магазина «Окей». Кадры с места аварии опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что легковушки получили значительные повреждения передней части. Обломки их металла остались валяться на дороге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школьница прогуляла уроки и наврала об избиении на Караваевской улице.

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На Богатырском проспекте BMW и Suzuki забросали парковку осколками
Школьница прогуляла уроки и наврала об избиении на Караваевской