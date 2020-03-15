Школьница прогуляла уроки и наврала об избиении на Караваевской

Школьница прогуляла уроки и наврала об избиении на Караваевской
Девочка выдумала историю об избиении. Фото: Baltphoto/ Viktoriya Lamzina-1

В Северной столице правоохранители провели проверку после информации об избиении неизвестными девочки на Караваевской. Оказалось, что несовершеннолетняя все выдумала из-за того, что прогуляла школу.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники выяснили, что 15-летнюю девочку не избивали четверо злоумышленников на Караваевской улице. Она выдумала эту историю, чтобы прогулять уроки.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, отец лжепострадавшей написал заявление, в котором попросил прекратить проверку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Ветеранов перевернулась иномарка.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
избиение новости спб школьница
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России число случаев заражения коронавирусом возросло до 63
В Венгрии зафиксировали первую жертву коронавируса COVID-19
Шварценеггер принял участие в озвучке новой видеоигры о Хищнике
Заболевший коронавирусом чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга ...
Очевидцы поделились кадрами аварии с двумя легковушками на Свердловской ...
В Кировском районе сгорела дача и баня в СНТ «Василеостровец»
На Богатырском проспекте BMW и Suzuki забросали парковку осколками
Школьница прогуляла уроки и наврала об избиении на Караваевской