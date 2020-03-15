На проспекте Ветеранов перевернулась иномарка

На проспекте Ветеранов перевернулась иномарка
Машина перевернулась. Фото: vk.com/spb_today

На проспекте Ветеранов в Петербурге перевернулся легковой автомобиль. Обстоятельства дорожного инцидента пока неизвестны.

Все случилось сегодня, 15 марта, во дворе дома №169/2. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что машина марки Chery «прилегла» колесами вверх.

Свидетели случившегося рассказали, что легковушка перевернулся во дворе, где нет места для того, чтобы набрать «даже» 20 километров в час. Информация о пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково пассажиры рассказали о мерах профилактики коронавируса.

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