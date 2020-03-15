В Пулково пассажиры рассказали о мерах профилактики коронавируса

В Пулково пассажиры рассказали о мерах профилактики коронавируса
Проверка пассажиров в Пулково. Фото: vk.com/spb_today

Пассажиры самолета, прибывшего сегодня в петербургский аэропорт Пулково, рассказали, как обстоят дела с контролем распространения коронавируса в воздушной гавани.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», специалисты измеряют температуру у всех пассажиров, еще до того, как они сошли с борта самолета. Помимо этого, всем выдают «Анкеты прибывающего в Российскую Федерацию», в которой необходимо указать личные и контактные данные, а также состояние здоровья.

Фото: vk.com/spb_today

«Довольно долго, но надо — значит надо. Обстановка доброжелательная, пассажиры шутят и помогают друг другу письменными ручками», — рассказали петербуржцы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском Пулково массово отменяются рейсы.

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