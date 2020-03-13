В петербургском Пулково массово отменяются рейсы

В аэропорту Северной столицы отменяют все больше рейсов. Причем сегодня, 13 марта, это коснулось не только международных, но и внутренних перелетов.

Так, в воздушной гавани Петербурга остается самолет авиакомпании «Северсталь», который должен был вылететь в Череповец в 8:35. Рейсы в Казань и Москву, совершаемые разными авиакомпаниями, и вовсе отменили. Некоторые маршруты, наоборот, не могу добраться до пункта назначения: самолет из Челябинска в Петербург, похоже, останется в аэропорту вылета.

Вечерний полет из столицы в город на Неве, с прибытием в 19:35, вероятно, также не состоится. Международные рейсы, находящиеся в тяжелой ситуации из-за эпидемии коронавируса, также пестрят отменами: Берлин, Милан, Тель-Авив, Париж и авиасообщение со многими другими городами закрыли в качестве предупредительных мер по борьбе с инфекцией.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по итогам прошедшего года аэропорт Пулково стал лучшей воздушной гаванью Европы.