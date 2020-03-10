Пулково признали лучшим аэропортом Европы

Петербургский аэропорт Пулково назван лучшим в Европе по итогам 2019 года. Рейтинг составлен Международным советом аэропортов ((Airports Council International).

Пулково стал лауреатом в рейтинге ASQ (Airport Service Quality) среди аэропортов с пассажиропотоком от 15 млн до 25 млн человек в год. Об этом сообщает управляющая компания Пулково ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС).

Как отметил гендиректор ВВСС Леонид Сергеев, качественный сервис — один из главных приоритетов в работе аэропорта. Цель Пулково на 2929 год войти в топ-3 лидеров в рейтинге Международного совета аэропортов.

При оценке ASQ учитываются 34 ключевые характеристики в области обслуживания. В том числе, транспортная доступность аэропорта, питание, контроль безопасности, регистрация на рейс и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что среди пассажиров Пулково проводится опрос о качестве сервиса. Им предлагают оценить десять ключевых областей обслуживания.