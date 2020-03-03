Пассажирам предлагают за бонус оценить качество сервиса в Пулково

Аэропорт Пулково проводит опрос пассажиров о качестве сервиса. Им предлагают оценить десять ключевых областей обслуживания.

Оценка проводится по пятибальной школе. В опрос включены доступ в аэропорт, ориентация в терминале, работа стойки информации, общее состояние аэропорта, контроль безопасности, регистрация на рейс, паспортный контроль, бизнес-салоны, магазины, кафе и рестораны.

В анкете также есть поле для свободного доступа, в которое пассажиры могут включить предложения по работе аэропорта. Опрос призван оптимизировать инфраструктуру и улучшить услуги воздушной гавани.

Для того, чтобы принять участие в исследовании, необходимо отсканировать штрих-код, размещенный на специальных плакатах в залах внутренних и международных вылетов.

По завершению опроса пассажирам предоставят бонус — купон на горячий напиток при покупке в ресторанах «Камчатка» на территории аэропорта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в январе аэропорт Пулково обслужил 1,3 млн пассажиров.