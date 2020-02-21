Аэропорт Пулково обслужил более 1,3 млн пассажиров за январь

Петербургский аэропорт Пулково в первом месяце 2020 года увеличил пассажиропоток на восемь процентов, достигнув числа обслуженных пассажиров в 1,3 млн человек.

Как сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», на внутренних перелетах пассажиропоток в январе вырос на 9,4% по сравнению с январем прошлого года и составил более 900 тысяч человек. Объем международных перевозок за январь увеличился на 4,8% до 400 тысяч человек.

Больше всего пассажиров в январе перевезли российские авиакомпании «Россия», «Победа», «Аэрофлот», S7 Airlines и Smartavia. В общей сложности они обслужили более 840 тысяч человек.

Среди иностранных авиакомпаний лидерами «Белавиа», Lufthansa, Uzbekistan Airways, «Эмирейтс», Finnair. Эти авиаперевозчики обслужили более 100 тысяч человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аэропорт Пулково ищет специалиста по отпугиванию птиц.