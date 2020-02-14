Аэропорт Пулково ищет специалиста по отпугиванию птиц

Отметим, что размер заработной платы орнитолога в Пулково не раскрывается. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Отметим, что размер заработной платы орнитолога в Пулково не раскрывается. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Воздушные ворота Северной столицы разыскивают штатного специалиста-орнитолога, в обязанности которого будет входить отпугивание птиц и диких животных.

Необычная вакансия в петербургском аэропорту появилась на интернет-портале онлайн-рекрутинга HeadHunter. Согласно опубликованным требованиям, орнитолог будет ответственен за орнитологическое обеспечение полетов и регулирование орнитологической обстановки.

Кроме того, будущему работнику Пулково предоставят спецсредства, с помощью которых специалист будет отпугивать находящихся на запрещенной территории птиц и диких животных. Однако какую сумму аэропорт готов платить новому сотруднику — неизвестно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что за первые две недели февраля ветеринарный контроль в аэропорту города на Неве прошли почти три тысячи декоративных рыбок.