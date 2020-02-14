Около 3 тысяч рыб проверили в Пулково в феврале

Рыбы, прошедшие ветеринарный контроль в Пулково. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Рыбы, прошедшие ветеринарный контроль в Пулково. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

В феврале ветеринарный контроль в аэропорту Пулково прошли около 3 тыс. декоративных рыб. Большая часть из них следовала в северные регионы России.

Всего было проверено 2 тыс. 883 рыбы, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Инспекторы изучили животных и сопроводительные документы.

Нарушений обнаружено не было. Все рыбы, проходившие контроль в грузовом терминале Пулково, перевозились в соответствии с нормами.

После прохождения ветеринарного контроля рыбы направились в Ханты-Мансийский автономный округ, Магаданскую и Архангельскую области и другие регионы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в грузовом терминале аэропорта Пулково досмотрели 57 попугаев.