57 попугаев из Краснодарского края досмотрели в Пулково

Попугаи в Пулково. Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Попугаи в Пулково. Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

В Петербург из Краснодарского края самолетом прибыли 57 попугаев. Птицы прошли ветеринарный контроль в грузовом терминале аэропорта Пулково.

Инспекторы проверили, как проводится перевозка попугает и правильно ли оформлены все сопроводительные документы. Нарушений обнаружено не было, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В Петербург попугаи прибыли транзитом. Птиц после прохождения контроля в Пулково предстоит доставить в Карелию. Там их передадут в один из зоомагазинов Петрозаводска.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ветеринарный контроль в аэропорту Пулково прошел филин из Самарской области. В Петербург он прибыл для того, чтобы следом отправиться на одну из турбаз Приозерского района Ленинградской области.