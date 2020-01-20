В Пулково проверили прилетевшего из Самары филина

В Петербург из Самарской области самолетом прибыл филин. Птицу осмотрели в аэропорту Пулково.
Ветеринарный контроль прошел в грузовом терминале воздушной гавани. Проверку осуществили инспекторы Управления Россельхознадзора.
«Сотрудники Управления проверили состояние птицы и ветеринарные сопроводительные документы», — сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
Никаких нарушений обнаружено не было. Филина предстоит доставить на одну из турбаз Приозерского района Ленинградской области.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в грузовом терминале Пулково проверили трехпоясного броненосца, игрунку и дикобраза. Броненосец приехал в Петербург из Вроцлава. Животное передано в Ленинградский зоопарк в рамках обмена. Игрунка и Дикобраз направились в Омскую область.