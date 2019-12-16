В Пулково прошел контроль целый зоопарк

В Пулково прошел контроль целый зоопарк
Дикобраз. Фото: в пресс-служба Россельхознадзора по СПб и ЛО

В аэропорту Пулково прошли проверку трехпоясный броненосец, игрунка и дикобраз. Первого передали в Ленинградский зоопарк, остальные улетели из города на Неве в Омскую область.

Проверка состоялась сегодня, 16 декабря, в ветпункте грузового терминала. Сначала работники Россельхознадзора осмотрели примата и покрытого иглами грызуна. Первые обитают в Бразилии, питаясь соком растений и насекомыми. Что касается дикобразов, они распространены в Северной и Южной Америке, а также на юге Европы. Броненосца доставили в Петербург из Вроцлава. Его передали зоопарку в рамках обмена.

В результате проверки специалисты не обнаружили никаких нарушений.

Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по СПб и ЛО, в Польшу отправились 27 животных, среди них — веслоноги Фэи, шлемоносные василиски и зайцы-беляки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Пулково может появится комната для курения. Она будет находиться в здании пассажирского терминала.

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