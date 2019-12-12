В Пулково готовы открыть комнату для курения

Специальная комната для курения может вернутся в Пулково. Инициативу поддержала управляющая компания аэропорта ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Законопроект о возвращение отдельных помещений для курящих одобрили на пленарном заседании Госдумы РФ 12 декабря. Оборудовать такую комнату планируют в Пулково, пишут РИА Новости.

«Оператор аэропорта Пулково поддерживает возврат специальных комнат для курения в здание пассажирского терминала», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

В Пулково уточнили, что «курилки» в аэропортах оборудованы вытяжными и фильтрационными системами. За счет этого табачный дым и запах не распространяется за пределами помещений.

Законопроект был внесен в Госдуму в 2017 году. Его автором выступил депутат Сергей Боярский. Парламентарий ссылался на то, что люди продолжают дымить в туалетах. Обустройство комнат для курящих поможет вернуть чистые воздух в общественные пространства.