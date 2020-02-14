Машина аварийной службы ушла под асфальт на Бронницкой

Автомобиль аварийной службы провалился в яму на дороге во время устранения аварии в Адмиралтейском районе Петербурга, сообщают очевидцы в соцсетях.

Все произошло сегодня утром, 14 февраля, на пересечении Малодетскосельского проспекта и Бронницкой улицы. Фотографии с места происшествия опубликованы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

«Рубим то, на чем сидим. На перекрёстке Малодетскосельского и Бронницкой аварийка стала уходить под землю», — написал автор публикации.

Судя по снимкам, машина провалилась под асфальт рядом с вырытой аварийщиками ямой, которая была ограждена металлическими ограждениями на время работа. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ДТП перекрыло левую полосу на Зольной.