Избранница Тимати рассказала о знакомстве с мамой рэпера

Избранница Тимати рассказала о знакомстве с мамой рэпера
Сафарова стала победительницей "Холостяка". Фото: скриншот Instagram

Девушка призналась, что успела познакомиться со многими родственниками артистами.

Победительница шоу «Холостяк» Екатерина Сафарова призналась, что уже знакома с мамой рэпера Тимати. Об этом пишет журнал WMJ.ru.

Она отметила, что обожает семью артиста. Девушке очень понравилась мама Тимати, которую она назвала классной и умной женщиной. Сафарова заявила, что ей нравится разговаривать с ней. Также девушка успела познакомиться с дочерью рэпера Алисой и братом Тимати Артемом.

«Брат Артем очень светлый, добрый, теплый. Алиса, дочь Тимура, очень милая и умная. Вообще, семья Тимура — замечательные люди, всегда принимают меня с теплом, и мне с этим очень повезло»,

— рассказала она.

Сафарова добавила, что нормально относится к бывшим женам Тимати. Она понимает, что артисту уже 37 и у него есть прошлое.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тимати рассказал, что думает о победительнице шоу «Холостяк».

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