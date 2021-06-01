Тимати рассказал, что думает о победительнице шоу «Холостяк»

Он объяснил, по какой причине выбрал именно ее.

Рэпер Тимати написал долгожданный пост о финале шоу «Холостяк». Он объяснил поклонникам, по какой причине выбрал Екатерину Сафарову, в своем Instagram-аккаунте.

Он заявил, что сразу понял, что из себя представляет девушка, потому что она была настоящей и ничего не скрывала. Сафарова, считает Тимати, всегда делает так, как чувствует и старается жить в моменте. Он также восхищен тем, что девушка ни разу никого не оскорбила никого на проекте. Также Сафарова не стеснялась говорить, если ей что-то не нравится.

«Легкая, без багажа драмы, не потому что драмы в ее жизни не было, а из-за психотипа человека, умеющего переваривать и отпускать, жить дальше, наслаждаясь всеми красками и возможностями этой жизни»,

— написал Тимати.

Поклонники во многом согласились с артистом и пожелали ему счастья в личной жизни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стала известна победительница шоу «Холостяк» с Тимати.