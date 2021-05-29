Стала известа победительница шоу «Холостяк» с Тимати

Победительницей восьмого сезона шоу «Холостяк» стала 23-летняя Екатерина Сафарова.

29 мая в эфире телеканала ТНТ вышел последний выпуск шоу «Холостяк», где главным героем был Тимур Юнусов.

В финал прошли две девушки — Екатерина Сафарова- студентка из Барселоны и Алиса Грабовая- организатор мероприятий.

Однако заветное кольцо в семь карат артист надел на палец Сафаровой.

Но несмотря на то, что выбор Тимати сделал еще до долгожданных встреч с финалистками в свадебных платьях, он изрядно потрепал нервы Алисе Грабовой. Таким образом девушка расплакалась.

Грабовая очень расстроилась и в слезах сказала, что когда-нибудь наступит тот день, когда у нее будет настоящая свадьба, где между ней и кем-то еще не будут выбирать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что забрала себе модель Решетова после расставания с Тимати.