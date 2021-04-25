Что забрала себе модель Решетова после расставания с Тимати

Что забрала себе модель Решетова после расставания с Тимати
Тимати и Анастасия Решетова. Фото: www.instagram.com/volkonskaya.reshetova

Несмотря на то, что о расставании модели Анастасии Решетовой и рэпера Тимати стало известно более полугода назад, многие продолжают думать о том, что у пары остались чувства. Модель уже рассказывала о новом романе, а Тимати прошел экватор шоу «Холостяк». Его участницы, к слову, постоянно стремятся выяснить, насколько серьезны намерения музыканта начать новую жизнь. Шансов у участниц проекта, судя по всему, немало. Пара уже не раз опровергала слухи о возобновлении романа, а недавно Тимати рассказал даже о разделе имущества.

Тимати и Анастасия Решетова. Фото: www.instagram.com/volkonskaya.reshetova

Во время свидания с Любовью Лишевской в шоу «Холостяк» состоялся интересный для поклонников Тимати разговор. Девушка начала расспрашивать Тимура о личном и поинтересовалась, с кем живут бенгальские коты, которых он завел вместе с Анастасией Решетовой.

Тимати и Анастасия Решетова. Фото: www.instagram.com/volkonskaya.reshetova

Тимати заявил: он не «псих», чтобы делить котов. По его словам, с животными нравится играть его сыну, рядом с мальчиком они чувствуют себя в безопасности.

Отметим, что при расставании с Решетовой, как выяснилось, Тимати оставил ей не только бенгальских котов, но и жилплощадь в центре Москвы. Там Анастасия живет вместе с маленьким сыном Ратмиром. Тимати продолжает поддерживать общение и с мальчиком, и его матерью. Он часто навещает их.

Не хватало свободы

Тимати и сын. Фото: www.instagram.com/volkonskaya.reshetova

С фотомоделью и первой вице-мисс России Анастасией Решетовой Тимати встречался с 2015-го года. 2019-м году у пары родился сын Ратмир. О расставании возлюбленных стало известно в сентябре прошлого года. Новости сообщила сама Анастасия. Разошлись они полюбовно и ради сына сохранили хорошие отношения.

Впрочем, вскоре модель все же призналась, что ее отношения с Тимати были далеки от идеала. Она отмечала, что ей не хватало свободы.

Двигаться дальше

Тимати и сын. Фото: www.instagram.com/volkonskaya.reshetova

Наслаждаться свободой ни Анастасия Решетова, ни Тимати долго не стали.

Через месяц после того, как стало известно о расставании пары, было объявлено об участии Тимати в шоу «Холостяк». Проект уже прошел через экватор. В последний раз рэпер отправил домой Кристину Кустову. Она одна из старших участниц и уже не раз говорила, что соскучилась по дочери. Сам рэпер также не проявлял к ней особой симпатию.

Тимати и сын. Фото: www.instagram.com/volkonskaya.reshetova

Сидеть на месте не стала и Решетова. в феврале этого года она уже рассказывала, что, хоть и не стремится заводить новые серьезные отношения, все же не отвергает внимание мужчин. У нее были ужины и свидания. При этом она отметила, что ужин для нее еще не означает шаг к отношениям.

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