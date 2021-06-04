Тренер из Петербурга, подозреваемый в сексуальных действиях по отношению к девочке, предстанет перед судом

Мужчина и Петербурга предстанет перед судом, потому как его подозревают в сексуальных действиях по отношению к девочке-подростку.

Пресс-служба СК России по Петербургу сообщает, что 40-летний мужчина три года назад посягнул на девочку 2006 года рождения. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело.

Деяния злоумышленника попадает под пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ «Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего».

Известно, что подозреваемого задержали только 2 июня, хотя следствие велось вот уже несколько лет.

По мнению СК, преступление случилось не позже 31 августа 2018 года. Тогда подозреваемый работал тренером по синхронному плаванию и находился с подопечными на сборах в городе Анапа.

Команда жила в пансионате, там- то и случились сексуальные действия в отношении девочки 2006 года рождения.

В данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Сейчас проверяют информацию о совершении мужчиной других подобных преступлений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержан один из сантехников, подозреваемых в насилии над иностранцем.