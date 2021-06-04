Тренер из Петербурга, подозреваемый в сексуальных действиях по отношению к девочке, предстанет перед судом

Тренер из Петербурга, подозреваемый в сексуальных действиях по отношению к девочке, предстанет перед судом
Петербуржец предстанет перед судом. Фото: pixabay

Мужчина и Петербурга предстанет перед судом, потому как его подозревают в сексуальных действиях по отношению к девочке-подростку.

Пресс-служба СК России по Петербургу сообщает, что 40-летний мужчина три года назад посягнул на девочку 2006 года рождения. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело.

Деяния злоумышленника попадает под пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ «Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего».

Известно, что подозреваемого задержали только 2 июня, хотя следствие велось вот уже несколько лет.

По мнению СК, преступление случилось не позже 31 августа 2018 года. Тогда подозреваемый работал тренером по синхронному плаванию и находился с подопечными на сборах в городе Анапа.

Команда жила в пансионате, там- то и случились сексуальные действия в отношении девочки 2006 года рождения.

В данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Сейчас проверяют информацию о совершении мужчиной других подобных преступлений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержан один из сантехников, подозреваемых в насилии над иностранцем.

иные действия сексуального характера насилие несовершеннолетняя новости СПб происшествия


 

Новости партнеров
Для майнеров-чиновников и пчеловодов: что изменится с 1 июня в жизни петербуржцев
Для майнеров-чиновников и пчеловодов: что изменится с 1 июня в жизни петербуржцев
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Спутник V» и AstraZeneca могут превратить в антиковидный коктейль
«Машет всем, что попало»: дорожный конфликт и стрельба на Шаумяна
«Мегалайн» и Петербург подписали соглашение на 236 млрд рублей в рамках ПМЭФ
В Петербург доставлена новая партия «КовиВак»
«Спутник V» готовится к регистрации в ВОЗ
Стало известно, почему россиян до сих пор не пускают в Израиль
В Ленобласти еще 106 человек заразились коронавирусом
Подозреваемый в наезде на 5-летнюю девочку побоялся уголовной ...