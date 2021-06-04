Петербуржец подвергся нападению на могиле Виктора Цоя

Петербуржец подвергся нападению на могиле Виктора Цоя
Все случилось в 1:40 на Богославском кладбище. Фото: Baltphoto/Анатолий Климов

Ночью 4 июня на жителя Петербурга напали на кладбище в Калининском районе. Он хотел посетить могилу рок-музыканта Виктора Цоя, но остался без сумки.

Все случилось в 1:40 на Богословском кладбище, что на проспекте Мечникова. Предварительно, неизвестный мужчина набросился на жителя города, который стоял рядом с могилой лидера группы «Кино». Преступник ехал на велосипеде. Он брызнул жидкостью в лицо потерпевшего, отобрал его сумку и быстро скрылся с места происшествия.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Об этом в пятницу сообщается в паблике «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге детского тренера, подозреваемого в педофилии, задержали до 1 августа.

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