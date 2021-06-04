В Петербурге детского тренера, подозреваемого в педофилии, задержали до 1 августа

Процесс в суде проходил в закрытом режиме.

В Санкт-Петербурге детского тренера по плаванию подозревают в домогательствах воспитанниц. В отношении него уже возбудили уголовное дело, мужчину заключили под стражу до 1 августа на время разбирательств. Об этом сегодня, 4 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Известно, что дело рассматривают в закрытом режиме. Об инциденте стало известно 2 июня. В педофилии тренера обвинила мать одной из пострадавших. По предварительным данным, 37-летний мужчина совершил действия сексуального характера в отношении девочки 2006 года рождения в 2018 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что по подозрению в педофилии в Петербурге задержан детский тренер.