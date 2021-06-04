Суд запретил заключенному в «Крестах» учиться на IT-специалиста

Он обратился к начальнику "Крестов" с просьбой разрешить продолжить обучение, но получил устный отказ. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Он обратился к начальнику "Крестов" с просьбой разрешить продолжить обучение, но получил устный отказ. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Обвиняемый в разбое мужчина проиграл суд с «Крестами», пытаясь признать незаконным запрет на продолжение обучения.

Заключенный обратился в суд с целью обязать начальника СИЗО-1 разрешить ему дистанционно учиться. Он просил предоставить ему возможность заниматься два часа в неделю под присмотром администрации. Об этом сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов.

Мужчина рассказал, что учится в онлайн-академии на IT-специалиста с 2018 года. Осенью 2020 года он обратился к начальнику «Крестов» с просьбой разрешить продолжить обучение, но получил устный отказ. Заключенный в суде указал, что его ограничивают в праве на образование.

Представитель СИЗО заявил, что закон позволяет заниматься самообразованием и пользоваться специальной литературой, но о дистанционном обучении там речи не идет.

Суд в итоге ему отказал.

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