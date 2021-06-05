Прославившийся на ПМЭФ краб Юрий завел аккаунт в Instagram

Прославившийся на ПМЭФ краб Юрий завел аккаунт в Instagram
Теперь желающие могут получить от краба настоящую консультацию по волнующему вопросу. Фото: скрин Instagram https://www.instagram.com/yura_the_crab/
У камчатского краба по имени Юрий, которого делегация Мурманской области привезла на Петербургский международный экономический форум в качестве талисмана, появился аккаунт в Instagram.
Вообще Юрий живет в аквариуме одного из ресторанов Мурманской области. Делегация привезла краба на ПМЭФ, где его представили на стенде региона. Также в первом же посте он сообщил, что он спец по туризму и инвестициям в регионе. Теперь желающие могут получить от краба настоящую консультацию по волнующему вопросу.
«Если у вас будут вопросы — смело пишите в Директ, постараюсь отвечать всем, несмотря на большую загрузку» — «написал» краб.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор привез на ПМЭФ метрового краба Юрия для удачи в инвестициях. Делегация Мурманской области привезла на Петербургский международный форум живого метрового камчатского краба.
Instagram краб юрий мурманская область ПМЭФ санкт-петербург


 

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