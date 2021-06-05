Прославившийся на ПМЭФ краб Юрий завел аккаунт в Instagram

Вообще Юрий живет в аквариуме одного из ресторанов Мурманской области. Делегация привезла краба на ПМЭФ, где его представили на стенде региона. Также в первом же посте он сообщил, что он спец по туризму и инвестициям в регионе. Теперь желающие могут получить от краба настоящую консультацию по волнующему вопросу.