ПМЭФ-2021 посетили 13 тысяч человек из 140 стран мира

ПМЭФ-2021 посетили 13 тысяч человек из 140 стран мира
На форуме выступил президент России Владимир Путин, а также пять лидеров других стран. Фото: Gazeta.SPb

Завершился Петербургский международный экономический форум. Мероприятие в этом году посетили 13 тысяч человек из 140 стран.

Об этом сегодня сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс. Всего на форуме прошли 52 тыс. тестов на COVID-19, половина тысячи были положительными. На форуме выступили пять лидеров других стран. На мероприятии подписали более 800 договоров.

Состоялось более 30 концертов и других культурно-массовых мероприятий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прославившийся на ПМЭФ краб Юрий завел аккаунт в Instagram. У камчатского краба по имени Юрий, которого делегация Мурманской области привезла на Петербургский международный экономический форум в качестве талисмана, появился аккаунт в Instagram. Вообще Юрий живет в аквариуме одного из ресторанов Мурманской области.

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