Названа дата следующего ПМЭФ-2022

Названа дата следующего ПМЭФ-2022
Петербургский международный экономический форум проходил в «Экспофоруме» с 2 по 5 июня. Фото: Gazeta.SPb

Международный экономический форум в Петербурге пройдет летом следующего года. Об этом сообщил советник президента России Антон Кобяков.

Об этом стало известно в субботу, 5 июня. Как сообщил ТАСС, Кобяков рассказал, что 25-й, юбилейный ПМЭФ пройдет в начале июня следующего года.

Напомним, минувший ПМЭФ проходил в «Экспофоруме» с 2 по 5 июня. Тема мероприятия в звучала так: «Снова вместе. Экономика новой реальности».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ПМЭФ-2021 посетили 13 тысяч человек из 140 стран мира. Всего на форуме прошли 52 тыс. тестов на COVID-19, половина тысячи были положительными. На форуме выступили пять лидеров других стран. На мероприятии подписали более 800 договоров.

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