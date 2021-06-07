В Василеостровском районе мужчины подрались в хостеле

В Петербурге в Василеостровском районе города задержали мужчину, избившего таксиста.
Как стало известно Gazeta.SPb, 5 июня около 23 часов в полицию сообщили о драке на Среднем проспекте.
Правоохранители на месте происшествия задержали 43-летнего жителя Краснодарского края. Мужчина жил в хостеле.
Оказалось, что между уроженцем Краснодарского края и 58-летним жителем Челябинской области случился конфликт. В результате чего первый избил 58-летнего мужчину, работающего водителем такси.
С места случившегося были изъяты следы рук, смывы вещества красного цвета.
Сообщается, что на доме по Среднему проспекту, где все случилось, установлены камеры видеонаблюдения. Данные видеозаписи уже отсмотрены и изъяты.
В медицинском учреждении таксисту диагностировали сотрясение головного мозга тяжелой степени тяжести с формированием контузионных очагов, закрытую черепно-мозговую травму.
В этот же день было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По подозрению в совершении данного преступления ночью был задержан мужчина.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в центре Петербурга произошла драка с поножовщиной.