В Василеостровском районе мужчины подрались в хостеле

Между мужчинами в Петербурге произошла ссора, а затем и драка. Фото: pixabay.com

Между мужчинами в Петербурге произошла ссора, а затем и драка. Фото: pixabay.com

В Петербурге в Василеостровском районе города задержали мужчину, избившего таксиста.

Как стало известно Gazeta.SPb, 5 июня около 23 часов в полицию сообщили о драке на Среднем проспекте.

Правоохранители на месте происшествия задержали 43-летнего жителя Краснодарского края. Мужчина жил в хостеле.

Оказалось, что между уроженцем Краснодарского края и 58-летним жителем Челябинской области случился конфликт. В результате чего первый избил 58-летнего мужчину, работающего водителем такси.

С места случившегося были изъяты следы рук, смывы вещества красного цвета.

Сообщается, что на доме по Среднему проспекту, где все случилось, установлены камеры видеонаблюдения. Данные видеозаписи уже отсмотрены и изъяты.

В медицинском учреждении таксисту диагностировали сотрясение головного мозга тяжелой степени тяжести с формированием контузионных очагов, закрытую черепно-мозговую травму.

В этот же день было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По подозрению в совершении данного преступления ночью был задержан мужчина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в центре Петербурга произошла драка с поножовщиной.