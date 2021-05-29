В центре Петербурга произошла драка с поножовщиной

Сотрудники полиции задержали уроженца Северного Кавказа, напавшего с ножом на четверых мужчин в центре Петербурга.

Инцидент произошел в ночь на 28 мая. В полицию поступило сообщение, что у дома 1 по Дмитровскому переулку происходит драка. С ножевыми ранениями в больницу увезли четверых мужчин, 29-37 лет. Возбуждено уголовное дело.

В тот же день был задержан 27-летний житель Северного Кавказа. Установлено, что задержанный на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений напал на потерпевших, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, и нанес им ножевые ранения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что когда мужчины увидели полицейских, то намеревались укрыться. Несмотря на все старания это не помогло им избежать ответственности. В отношении некоторых нарушителей были составлены протоколы.