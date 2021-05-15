Полиция провела рейды в Московском районе: мигранты пытались спрятаться

Полиция провела рейды в Московском районе: мигранты пытались спрятаться
Полиция провела профилактический рейд. Фото: pixabay

В Московском районе Северной столицы были проведены профилактические рейды на строительных площадках. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Мероприятия выявили нарушителей норм миграционного законодательства, некоторые из них старались скрыться, когда увидели сотрудников полиции.

Оперативно-профилактические мероприятия должны были проверить законность нахождения строителей-мигрантов на территории России.

Помимо того, что оперативники проверяли документы, также были тщательно осмотрены вагончики, где живут мигранты.

Правоохранители проверены 130 иностранцев. В их числе присутствовали нарушители миграционного законодательства. Кроме того, когда мужчины увидели полицейских, то намеревались укрыться. Несмотря на все старания это не помогло им избежать ответственности. В отношении некоторых нарушителей были составлены протоколы.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что после рейда со служебными собаками по стройкам Пушкинского района составлено 30 протоколов для мигрантов.

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