Полиция провела рейды в Московском районе: мигранты пытались спрятаться

В Московском районе Северной столицы были проведены профилактические рейды на строительных площадках. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Мероприятия выявили нарушителей норм миграционного законодательства, некоторые из них старались скрыться, когда увидели сотрудников полиции.

Оперативно-профилактические мероприятия должны были проверить законность нахождения строителей-мигрантов на территории России.

Помимо того, что оперативники проверяли документы, также были тщательно осмотрены вагончики, где живут мигранты.

Правоохранители проверены 130 иностранцев. В их числе присутствовали нарушители миграционного законодательства. Кроме того, когда мужчины увидели полицейских, то намеревались укрыться. Несмотря на все старания это не помогло им избежать ответственности. В отношении некоторых нарушителей были составлены протоколы.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что после рейда со служебными собаками по стройкам Пушкинского района составлено 30 протоколов для мигрантов.